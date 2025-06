Calciomercato Milan, Allegri in pressing: spunta lo scambio che spiazza i tifosi. I dettagli

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamorosa suggestione per la prossima estate: possibile scambio tra Theo Hernandez e Cambiaso?

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, uno scambio clamoroso tra Juventus e e il calciomercato Milan potrebbe essere possibile, con Theo Hernandez che si trasferirebbe in bianconero e Andrea Cambiaso che approderebbe in rossonero. Questa operazione avrebbe il plauso di Massimiliano Allegri, che potrebbe dare il via libera all’affare.

L’obiettivo principale di questo scambio sarebbe quello di permettere alla Juventus di incassare qualche milione per far quadrare i conti dell’operazione. Al momento, si tratta solo di ipotesi di mercato, ma nel calcio è noto che nulla è impossibile e operazioni complesse come questa possono diventare realtà. Sarebbe un affare che cambierebbe le rose di entrambe le squadre e avrebbe un impatto significativo sul campionato.