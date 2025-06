Calciomercato Milan, Tare sta per chiudere la trattativa? Colloqui positivi, prossime ore decisive

Calciomercato Milan, Igli Tare tiene sotto controllo la trattativa tra l’Al Hilal e Theo Hernandez: prossime ore decisive

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, l’Al-Hilal ha avuto dei colloqui produttivi con Theo Hernández, il terzino sinistro del Paris Saint-Germain non è interessato, ma il club saudita sta cercando di ottenere il via libera per ingaggiare il terzino sinistro del Milan. Questa notizia potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche del mercato, poiché Hernández è considerato uno dei migliori terzini sinistri al mondo.

L’Al-Hilal sembra essere determinato a ingaggiare Hernández e sta lavorando per ottenere il suo via libera. I colloqui produttivi avuti oggi potrebbero essere un passo importante in questa direzione. Il club saudita potrebbe essere disposto a offrire un contratto lucroso a Hernández, che potrebbe essere attratto dall’idea di giocare in un campionato emergente come quello saudita.

Tuttavia, la trattativa potrebbe non essere semplice. Il calciomercato Milan potrebbe essere riluttante a lasciare andare Hernández, che è considerato un giocatore importante per la squadra. Inoltre, Hernández stesso potrebbe avere delle riserve sul trasferimento in Arabia Saudita, dove il calcio è ancora in via di sviluppo.

Nonostante queste potenziali difficoltà, l’Al-Hilal sembra essere ottimista sulle possibilità di ingaggiare Hernández. Il club saudita potrebbe essere disposto a offrire un contratto significativo a Hernández, che potrebbe essere attratto dall’idea di giocare in un campionato competitivo e di vincere titoli.

La notizia dei colloqui produttivi tra l’Al-Hilal e Hernández potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche del mercato. Il Milan potrebbe dover valutare se mantenere Hernández in squadra o accettare un’offerta significativa per il terzino sinistro. Hernández stesso potrebbe dover decidere se accettare l’offerta dell’Al-Hilal o rimanere al Milan.

In ogni caso, la trattativa è ancora in corso e potrebbe richiedere ulteriori sviluppi prima di raggiungere una conclusione. L’Al-Hilal sembra essere determinato a ingaggiare Hernández e potrebbe essere disposto a fare un’offerta significativa per assicurarsi i suoi servizi. La situazione è ancora fluida e potrebbe richiedere ulteriori negoziazioni prima di raggiungere un accordo definitivo.