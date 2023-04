Calciomercato Milan: l’agente di Dybala a Roma, novità in arrivo?

Tra i nomi accostati nel calciomercato estivo al Milan c’è anche quello di Dybala. Il suo agente è a Roma, novità in arrivo?

Tra i nomi accostati nel calciomercato estivo al Milan c’è anche quello di Dybala. Il suo agente è a Roma, novità in arrivo?

secondo quanto riportato da Sky Sport nessun allarmismo per i tifosi giallorossi, che possono dormire sogni tranquilli, tutti sono contenti e non c’è nessun incontro in programma con il club, non ci sono urgenze