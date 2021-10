Calciomercato Milan: Adli potrebbe approdare in rossonero già a gennaio

Il Milan sta valutando di chiamare subito Adli già in questa sessione invernale, vista la situazione legata a Kessie e Bennacer

Adli potrebbe giungere in rossonero già in questa sessione di mercato invernale. Il giocatore prelevato quest’estate dal Bordeaux, è rimasto in Francia come d’accordi sino al termine di questa stagione.

Visto, però, le prossime assenze di Bennacer e Kessie, causa gli impegni in Coppa d’Africa, il Milan starebbe pensando di portarlo a Milanello anticipatamente. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.