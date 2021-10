Adli Bordeaux: 70′ per il trequartista rossonero

Yacine Adli è sceso in campo nel match odierno tra il suo Bordeaux contro il Nantes. Ecco la prestazione del trequartista del Milan

Yacine Adli ha ottenuto la decima presenza stagionale in Ligue 1 con il Bordeaux. I girondini, infatti, nel pomeriggio sono scesi in campo e hanno pareggiato in casa contro il Nantes per 1-1.

Adli ha giocato 70 minuti da esterno sinistro nel 4-1-3-2 piuttosto offensivo di Petkovic. Buona prestazione per il trequartista francese in prestito dal Milan. Qualche buono spunto e delle buone giocate, tuttavia senza essere particolarmente pericoloso.