Calciomercato Milan, 30 milioni per lasciare il cub: l’addio sembra vicino. La notizia

Calciomercato Milan – Il ds Tare sarebbe pronto a definire un’altra super cessione. Può lasciare i rossoneri per 30 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, su X, ci sono concrete possibilità che Theo Hernández possa trasferirsi all’Al-Hilal per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Le sue indicazioni suggeriscono che la trattativa tra il club saudita e il Milan per il terzino francese stia procedendo verso una direzione positiva.

Longo ha evidenziato come l’Al-Hilal stia spingendo con forza per chiudere l’operazione, considerano Theo Hernández un obiettivo primario per rinforzare la propria squadra. L’offerta di 30 milioni di euro rappresenterebbe una somma significativa per il Milan, che potrebbe valutare la cessione del giocatore qualora l’accordo venisse finalizzato.

La volontà del giocatore è spesso un fattore chiave in queste trattative. Sebbene inizialmente potessero esserci state delle perplessità da parte di Theo Hernández riguardo un trasferimento in Arabia Saudita, le ultime informazioni suggeriscono che un’intesa economica con l’Al-Hilal potrebbe spianare la strada al suo trasferimento. Le prossime ore o giorni saranno determinanti per capire se la trattativa si concretizzerà, portando Theo Hernández nel campionato saudita.