Condividi via email

Calciomercato Milan, addio ormai confermato dell’attaccante: può andare via subito. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’avventura di Joao Felix al Milan si concluderà dopo pochissimi mesi. Il calciatore portoghese è arrivato nella sessione di calciomercato invernale con la formula del prestito secco.

Come riportato da alcuni media portoghesi il classe 1999 potrebbe a sorpresa giocare il Mondiale per Club. Il Benfica vorrebbe cercare di acquistarlo per questa grande manifestazione: il tutto potrebbe concretizzarsi nella sessione che andrà dal primo al dieci giugno.