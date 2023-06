Calciomercato Milan: primo “acquisto” per l’estate. Tornerà in rossonero e non verrà riscattato dallo Spezia. Ecco le ultime

Secondo quanto riportato da Città della Spezia, il primo acquisto del Milan per l’estate sarà il ritorno a Milanello di Mattia Caldara.

Il difensore non verrà riscattato dallo Spezia. Percorso analogo anche per Daniel Maldini, che era arrivato allo Spezia in prestito secco.