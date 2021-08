Calciomercato Milan, Schira: «Preziosi in azione per Conti» – FOTO

Conti dovrebbe lasciare il Milan entro la fine della sessione estiva del calciomercato. Preziosi si sarebbe mosso per portarlo al Genoa

Il patron si muove in prima persona per sbloccare il mercato. In uscita dal Milan resta tra i vari Andrea Conti. Su di lui c’è stato l’interesse di molti club ma per ora nessuno di questi ha affondato il colpo, ma portemmo essere ad una svolta.

Secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter dal giornalista sportivo Nicolò Schira, l’interesse del Genoa per il terzino rossonero è concreto, al tal punto che si sarebbe mosso in prima persona il presidente Preziosi. Ecco cosa ha detto: «Genoa alla ricerca di un laterale destro. Preziosi in azione da Forte dei Marmi: nel mirino Andrea Conti in uscita dall’ACMilan e Jens StrygerLarsen dell’Udinese».