Calciomercato Milan, rinnovo dietro l’angolo e tifosi in estasi: resta in rossonero a queste condizioni

Calciomercato Milan, il rinnovo di Theo Hernandez è dietro l’angolo: grande fiducia tra le parti, questi i termini dell’intesa

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan, un pò a sorpresa, è vicino a concludere positivamente la questione legata al prolungamento di contratto di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

La differenza per smuovere la fase di stallo l’ha fatta la ferrea volontà di Theo di rimanere al Milan anche senza prolungamento visto che le uniche squadre che il ragazzo avrebbe preso in considerazione (Real Madrid e pochissime altre) non si sono palesate. I rossoneri non possono perderlo a parametro zero e quindi stanno per per presentare una proposta che sia a metà tra l’attuale ingaggio (5 milioni di euro) e la richiesta (7 bonus inclusi). Intorno ai 6 dovrebbe arrivare l’attesa fumata bianca.