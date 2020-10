Calciomercato: Mario Balotelli potrebbe tornare in Inghilterra

L’ex centravanti rossonero, al momento senza squadra, potrebbe riassaporare l’erba d’Oltremanica, approdando al Watford

Dopo la chiusura burrascosa del suo rapporto con il Brescia, Mario Balotelli ancora non ha trovato una squadra con cui disputare la sua prima stagione da 30enne.

Dopo diversi contatti in questi mesi con svariate società italiane e non, sempre tramite il suo procuratore Mino Raiola, stando a quel che riporta il tabloid inglese Daily Mail, ‘SuperMario’ potrebbe tornare in Inghilterra, dove ad attenderlo ci sarebbe il Watford, squadra che milita nella Championship, serie B d’Oltremanica. Mancano poche ore per vedere se, come dicono i britannici, sarà un ‘done deal’.