Calciomercato, la Lazio pensa a un ex Milan per la difesa! Il nome. Sarri ha detto di sì all’ex rossonero per la sua Lazio

La Lazio valuta come colpo di mercato un ex calciatore del Milan, che ha lasciato la maglia rossonera nel 2022 per andare all’Az Alkmaa.

Come riferito da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, Maurizio Sarri avrebbe sciolto le riserve indicando a Claudio Lotito Milos Kerkez come obiettivo per la fascia sinistra di difesa.