Calciomercato, la Juve pensa a un ex Milan per la difesa! I dettagli. I bianconeri sono sulle tracce di questo giovane difensore

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus è interessata a un ex difensore del Milan. I bianconeri sarebbero sulle tracce di Lille Tiago Djalò, 23enne portoghese, in passato protagonista nella Primavera del Milan.

Salvo colpi di scena, l’ex Sporting lascerà il Lilla a parametro zero. La Juventus, in attesa di rivederlo in campo, ha preso posizione: Djalò gratis è più che un’idea.