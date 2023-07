Calciomercato, pronta l’offerta del Milan per Frattesi! I dettagli. Furlani in settimana incontrerà il Sassuolo e mira a due obiettivi

In questa settimana il Milan tenterà il sorpasso sulle rivali per arrivare a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Carnevali ha ribadito che non ha avuto contatti con la dirigenza rossonera, ma potrebbe cambiare tutto.

Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, il Milan in settimana valuta una possibile offerta per Davide Frattesi: l’obiettivo è inserire nell’operazione uno tra Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.