Calciomercato, un ex Milan smentisce: ecco la verità sul futuro! Thiago Silva ha parlato ad ESPN del suo futuro

Voci di mercato sull’ex rossonero Thiago Silva, che però smentisce tutto.

«Adesso non c’è niente tra me e il Fluminense. Ho prolungato il mio contratto perché voglio restare al Chelsea. Ho anche detto a mia moglie che non so nulla di queste voci di un incontro con il cda Fluminense… Ho sempre rispettato i miei contratti», ha detto Espn, come riportato da Fabrizio Romano su Twitter.