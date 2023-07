Ex Milan, Bonucci saluta la Juve: futuro in Serie A? Cosa filtra. L’ex capitano rossonero potrebbe ritrovare un suo vecchio allenatore

Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa da Massimiliano Allegri. L’ex rossonero ha appreso la notizia da Giuntoli del suo futuro, che sarà lontano dalla Juventus e lontano da Torino. Su quale metà ci sarà nella prossima stagione, si pensa a un suo ex allenatore.

Come riportato da Sky Sport il difensore vorrebbe però restare in Serie A: potrebbe diventare un’idea per la Lazio. Maurizio Sarri, infatti, lo ha già allenato proprio alla Juventus e la sua esperienza in Champions League potrebbe fare al caso giusto per la squadra di Lotito.