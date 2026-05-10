Calamai avverte tutti: «Allegri ha ammesso che conta di rimanere al Milan. Ma se arriva la chiamata dell’Italia non può dire di no»

Calamai parla del tecnico rossonero accostato alla Nazionale mentre si attende il nuovo vertice della FIGC e spunta l’ombra di Silvio Baldini

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe tingersi inaspettatamente d’azzurro. Nel consueto editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai ha rilanciato con forza il nome dell’attuale allenatore del Milan come possibile erede sulla panchina della Nazionale, nonostante le recenti dichiarazioni di fedeltà ai colori rossoneri. La situazione resta legata a doppio filo con le prossime elezioni federali, che vedono Malagò come grande favorito per la presidenza della FIGC, un cambio al vertice che porterebbe inevitabilmente a una revisione dei quadri tecnici.

In merito a questa possibilità e alle dinamiche interne alla Federazione, Calamai ha analizzato lo scenario attuale riportando integralmente quanto segue: «[…] Aspettando l’elezione del nuovo presidente della Federcalcio (Malagò è decisamente favorito…) si parla molto del nuovo commissario tecnico. Ieri Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta ha dichiarato che lui conta di stare al Milan il più possibile. Parole direi scontate. Ma se dovesse chiamare la Nazionale il discorso cambierebbe. Prima di tutto perché all’Italia non si può dire di no e poi perché girano sempre più voci di un Allegri non blindatissimo sulla panchina rossonera. Vedremo. Certo, con il nuovo Presidente cambieranno alcuni parametri. A cominciare dall’ingaggio che verrà garantito al nuovo cittì. Si andrà molto sotto i tre milioni dell’accordo con Spalletti. E con altri prima di Luciano. C’è anche poi da sottolineare come stia crescendo di giorno in giorno il partito di chi vorrebbe alla guida azzurra Silvio Baldini. Il tecnico dell’Under 21 sarà in panchina con la Nazionale maggiore nelle prossime due amichevoli. Convocherà i suoi allievi dell’Under più Donnarumma e Pio Esposito. Se Baldini vincesse queste due gare le sue quotazioni salirebbe ancora. Staremo a vedere. Questa è ancora una partita tutta da giocare».

Il fattore Baldini e i nuovi parametri economici della Federazione

Oltre al nome di Allegri, che non appare più come un profilo blindatissimo per il club di Giorgio Furlani, sta prendendo quota la candidatura interna di Silvio Baldini. Il tecnico dell’Under 21 avrà l’occasione di mettersi in mostra guidando la Nazionale maggiore nelle prossime amichevoli, puntando su un blocco giovane integrato da elementi di esperienza come Donnarumma. Il tutto si inserisce in una politica di spending review della Federazione, decisa a tagliare drasticamente il budget per l’ingaggio del futuro commissario tecnico. La partita per la panchina dell’Italia rimane dunque apertissima, con il tecnico milanista spettatore molto interessato.