Calafiori: «Ecco perché ho scelto il Bologna. Sono convinto di una cosa». Le sue parole in conferenza stampa

Questa mattina alle 12, nella sala stampa del centro tecnico “Niccolò Galli”, Riccardo Calafiori si è presentato in conferenza come nuovo giocatore del Bologna. Le parole dell’ex obiettivo del Milan.

CALAFIORI – «È stata una scelta giusta andare per l’ambiziosità e per le coppe. Al contrario di quello che hanno detto non sono rimasti molti dall’anno scorso, ed ero invogliato a tornare. Sono contento, anche se non è stata una trattativa facile. Sono convinto di poter far bene perché mi sento di non aver dimostrato appieno quello che posso dare»