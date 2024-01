Calafiori Milan, spunta il retroscena a sorpresa: ecco perché non è arrivato in rossonero e ha scelto il Bologna

Spunta un interessante retroscena su Riccardo Calafiori, terzino di proprietà del Bologna ma che in estate è stato molto vicino anche al Milan.

Come riportato da Calciomercato.com, i rossoneri avevano valutato il suo acquisto come possibile vice Theo Hernandez. L’idea era quella di un prestito con diritto di riscatto, formula però non gradita al Basilea. Da lì dunque ha preso piede l’ipotesi Bologna.