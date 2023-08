Calafiori Milan, pronto l’assalto al terzino: ecco il piano dei rossoneri per quanto riguarda il terzino del Basilea

Il Milan non ha intenzione di fermarsi a Musah. Completato l’ottavo acquisto della sua campagna estiva, il club rossonero programma ora le prossime mosse: la priorità è Calafiori.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, la condizione necessaria per andare all’attacco è però la cessione di Ballo-Touré: il Werder Brema è pronto ad offrire 4 milioni di euro più 1 di bonus per lui. Con la cessione del terzino potrebbe partire l’assalto al giocatore del Basilea.