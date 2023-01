Calabria: «Scudetto? Ci credo sempre, ma se vogliamo lottare…». Le parole del capitano rossonero sulla lotta scudetto

Davide Calabria, intervistato da Sky Sport, ha parlato dopo Milan-Roma della lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – «Ci credo sempre, è ancora lunga. Ma dobbiamo essere consapevoli che il Napoli sta spingendo, la Juve non perde da 8 gare. Se vogliamo lottare per lo Scudetto, non dobbiamo più concedere queste cose. Come ho detto anche l’anno scorso dobbiamo capire cosa fare da grandi, se vogliamo competere per lo Scudetto queste partite le dobbiamo portare a casa. Appunto perché credo che abbiamo fatto una grande partita concedere quelle occasioni è un po’ sprecare il lavoro fatto. Siamo una squadra forte che può lottare fino alla fine e che può anche evitare di concedere quelle due punizioni. Loro sono più grossi, sono più alti, molto forti sui calci piazzari. Appunto perché sappiamo queste cose era da evitare i falli commessi. Potrà servirci da lezione, dobbiamo sapere che il campionato sarà anche più difficile dell’anno scorso e queste occasioni non possiamo lasciarcele sfuggire».

