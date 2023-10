Calabria a Prime: «Ce la giocheremo, chi non ci crede resti a casa»

Il capitano del Milan, Davide Calabria, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il fischio finale del match perso contro il PSG

Al termine di PSG Milan, Davide Calabria si è presentato ai microfoni di Prime Video.

LE PAROLE – «Rammarico per le prime due partite. Credo che oggi loro siano stati più forti, hanno sfruttato le occasioni. Sono una squadra organizzata con giocatori forti. Noi non stiamo finalizzando le occasioni. Loro hanno un fenomeno che al primo tiro fa gol, a noi sta mancando questo. C’è rammarico per le prime due partite. Potevamo fare meglio anche in fase di possesso palla. Siamo stati tanto sbilanciati, abbiamo accettato l’uno contro uno e verso la fine siamo mancati in certe scelte. A caldo è difficile analizzare bene. Un fenomeno come Mbappé fa la differenza. Forse un pò troppi gialli. La salita adesso è dura ma non è ancora finita. Ce la giocheremo fino alla fine, chi non ci crede può restare a casa».