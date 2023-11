Le parole del capitano del Milan Calabria dopo la vittoria contro il PSG. Ecco le dichiarazioni del rossonero

Il capitano del Milan Calabria ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il PSG.

CONFRONTO CON LO SPOGLIATOIO – «Volevamo dare una risposta oggi. E’ stato un confronto normale con lo spogliatoio in cui ci siamo guardati in faccia. Non dobbiamo farci abbattere da quello che succede intorno. Dobbiamo andare avanti e continuare a lavorare così. Dovevamo forse fare qualcosa in più e questa partita ha dimostrato che abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto».

MARCARE MBAPPE – «È questione di grande attenzione. Devo essere sincero: nel primo tempo l’ho perso di vista per 5 secondi e mi è passato alle spalle pensando che fosse in fuorigioco anche se non lo ero. Ha un forza incredibile. E’ stato un grande lavoro di squadra sia dei centrocampista che di Tomori».