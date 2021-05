Calabria: «Per tornare grandi serviva una società solida. Siamo il Milan»

Davide Calabria ha parlato sul canale youtube “Cronache di spogliatoio”. Ecco le parole del terzino destro del Milan

«Siamo cresciuti insieme negli ultimi anni. E’ stato un percorso lungo e difficile, gli ultimi anni sono stati difficili per tutti. Ci sono state diverse società, per noi giocatori non è stato semplice. Per tornare grandi, serviva una società solida. Dobbiamo tornare in alto che per il Milan è la normalità».