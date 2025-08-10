Calabria, per l’ex Milan spunta la pista a sorpresa: può finire in quel campionato, dialoghi in corso

Calabria, l’ex capitano del Milan, attualmente svincolato, potrebbe firmare a zero con il Panathinaikos: dialoghi avviati

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e rumors intriganti, e uno dei nomi che sta animando le discussioni è quello di Davide Calabria. L’ex capitano del Milan, che ha lasciato il club rossonero a febbraio 2025 in un addio che ha sorpreso molti tifosi, sembra ora essere nel mirino del Panathinaikos. Le trattative sono in corso e i dialoghi tra le parti si preannunciano intensi, delineando un potenziale nuovo capitolo nella carriera del difensore italiano.

L’interesse del Panathinaikos per Calabria non è un fulmine a ciel sereno. Il club greco, noto per la sua ambizione e per la volontà di costruire una squadra competitiva a livello internazionale, sta cercando rinforzi di spessore e esperienza. Calabria, nonostante la giovane età, vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo militato per anni in una delle squadre più prestigiose d’Italia e d’Europa come il Milan. La sua leadership, la sua versatilità tattica e la sua capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia destra lo rendono un profilo estremamente interessante per diverse squadre.

L’addio di Calabria al Milan, avvenuto a febbraio di quest’anno, aveva generato non poche discussioni e interrogativi tra gli addetti ai lavori e i sostenitori rossoneri. Dopo anni di dedizione e di battaglie con la maglia del Diavolo, la separazione è stata una scelta dolorosa ma probabilmente inevitabile per entrambe le parti. Ora, con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, la dirigenza rossonera sta lavorando per plasmare una squadra che rispecchi le nuove direttive e le ambizioni del club. La partenza di un giocatore del calibro di Calabria, seppur a malincuore, ha aperto nuove opportunità e spazi per innesti futuri.

Secondo fonti vicine ai club, i dialoghi tra il Panathinaikos e l’entourage di Davide Calabria sono entrati in una fase concreta. Si sta discutendo non solo l’aspetto economico del trasferimento, ma anche il progetto tecnico che il club greco intende offrire al giocatore. La possibilità di giocare in un campionato straniero di buon livello, con la prospettiva di competere per titoli nazionali e magari anche nelle competizioni europee, potrebbe essere un fattore determinante per Calabria.

Per il Panathinaikos, l’arrivo di un giocatore con l’esperienza e la qualità di Calabria rappresenterebbe un significativo salto di qualità nella propria rosa. La sua solidità difensiva unita alla sua propensione a spingere in avanti e a creare superiorità numerica sulla fascia lo rendono un profilo completo e moderno. L’ex capitano rossonero potrebbe portare non solo le sue abilità tecniche, ma anche la sua mentalità vincente e la sua leadership, aspetti fondamentali per qualsiasi squadra che ambisca a traguardi importanti.

In attesa di sviluppi ufficiali, la vicenda di Davide Calabria continua a tenere banco nel calciomercato. Il suo futuro sembra delinearsi lontano dall’Italia, con il Panathinaikos in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative e se l’ex milanista deciderà di intraprendere questa nuova avventura nella sua carriera.