Calabria, quale futuro per l’ex capitano del Milan? Sirene turche e non solo. I dettagli

Calabria, tra 6 giorni l’ex capitano del Milan sarà svincolato dal Bologna: possibile trasferimento in Turchia al Galatasaray

La stagione 2024/2025 è stata senza dubbio atipica per Davide Calabria. Il terzino destro, classe ’96, ha iniziato l’annata sollevando la Supercoppa Italiana con la fascia di capitano del Milan al braccio, per poi, nello stesso mese di gennaio, intraprendere un cambio di rotta inaspettato. Il trasferimento al Bologna, con un contratto valido fino al termine della stagione, si è rivelato una mossa vincente, culminata con la conquista della Coppa Italia da parte del club emiliano. Ora, a soli sei giorni dallo svincolo ufficiale, il futuro dell’ex capitano rossonero è più incerto che mai, con diverse piste aperte e un desiderio di permanenza in Italia che sembra fare la differenza.

A gennaio, prima di approdare sotto le Due Torri, il nome di Calabria era stato accostato con insistenza al Galatasaray, e la Turchia rimane una possibilità concreta anche in questi giorni. Tuttavia, è chiaro che la priorità del giocatore sia quella di continuare la sua carriera nel campionato italiano. In questo scenario, il Bologna del presidente Saputo si posiziona come una delle opzioni più calde. L’attesa per una proposta contrattuale che potrebbe dare il via a una nuova trattativa tra le parti è palpabile. Il legame instauratosi con l’ambiente rossoblù e la positiva esperienza culminata con un trofeo potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella decisione finale.

Le 27 presenze collezionate nell’ultima stagione, tra il calciomercato Milan e il Bologna, testimoniano la sua affidabilità e la sua versatilità in campo. Queste qualità non sono passate inosservate ad altre società italiane, che stanno attentamente monitorando la situazione. Tra i club interessati spicca la Fiorentina, una pista che ha suscitato diversi commenti, tra cui quello dell’ex centrocampista viola Massimo Ambrosini. Intervistato ai microfoni di TMW, Ambrosini ha espresso un parere lucido sulla possibile destinazione: “Calabria è un ragazzo serio con qualità utili. Servirà però capire ciò che farà Dodo perché non credo che Davide abbia voglia di venire a fare la riserva.” Questa dichiarazione sottolinea un aspetto cruciale: la volontà di Calabria di essere un protagonista e di non accettare un ruolo marginale. La questione legata al futuro di Dodo, l’attuale terzino destro titolare della Fiorentina, sarà quindi determinante per l’eventuale approdo dell’ex Milan in Toscana.

Ambrosini ha anche accennato alla gestione del centrocampo da parte della Fiorentina, menzionando il possibile arrivo di Ismael Bennacer: “A centrocampo la Fiorentina avrà delle situazioni da gestire ma Bennacer è un giocatore forte e se verrà potrà dare certamente una mano.” Sebbene questo commento si riferisca a un altro reparto, evidenzia la complessità delle dinamiche di mercato e la necessità per i club di bilanciare le proprie esigenze.

In sintesi, il futuro di Davide Calabria, l’ex capitano del Milan reduce da una stagione ricca di eventi, è un intreccio di possibilità. La priorità italiana, il forte legame con il Bologna, l’interesse della Turchia e la suggestione Fiorentina compongono un quadro in continua evoluzione. Nei prossimi giorni, con lo svincolo ufficiale alle porte, si attendono sviluppi decisivi che sveleranno la prossima tappa nella carriera di questo duttile terzino destro. La sua serietà professionale e le sue qualità tecniche lo rendono un profilo appetibile per molti, e la scelta finale dipenderà non solo dalle proposte economiche, ma anche dal progetto tecnico e dal ruolo che gli verrà garantito.