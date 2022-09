Calabria a Sky: «Vittoria che vale tanto, non ci poniamo limiti». Le parole del capitano del Milan

Davide Calabria a Sky dopo Milan-Dinamo Zagabria.

PRIMA VITTORIA CHAMPIONS – «Vuol dire tanto, la vittoria in Champions in casa mancava da parecchi anni: era importante portare a casa i 3 punti sia per il girone e sia per la nostra autostima».

CRESCITA – «Non ho mai smesso di lavorare e credere in me stesso, ci sono periodi in cui fai meno bene e periodi in cui fai molto bene. Non mi sono lasciato abbattere, ho continuato a lavorare duro e ora si vedono i risultati: è cambiata pure la squadra ed è aumentata la qualità».

BOTTA – «Vediamo dopo con il dottore, finché riesco a stare in piedi va bene così (ride ndr)».

SOGNO – «Colgo l’occasione per fare i complimenti a Tommy (Pobega, ndr) che ha fatto un bellissimo gol: è sempre giusto sottolineare quando un prodotto del vivaio fa gol in Champions League. Non voglio pormi limiti, siamo una squadra giovane e sulla carta un po’ inferiore ad altre, ma per il gruppo che c’è e quello che facciamo insieme porre un limite mi sembra riduttivo. Noi vogliamo vincere tutte le partite, ci mettiamo anima e cuore tutti i giorni per portare a casa i tre punti. Vedremo più avanti».