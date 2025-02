Calabria in conferenza: «Addio al Milan? Una scelta maturata con il passare dei giorni»

Calabria nella sua conferenza stampa di presentazione al Bologna, è tornato a parlare del suo addio al Milan

Davide Calabria, nell’ultima sessione di calciomercato, ha lasciato il Milan, nella conferenza stampa di presentazione è tornato a parlare del suo addio. Queste le sue parole:

LE PAROLE – «E’ stata una scelta maturata con il passare dei giorni, è stata la cosa più giusta per tutti. C’è stata un po’ di tristezza nell’addio, ma so anche quanto ho dato per quella maglia, ma ho scelto questa piazza come nuova avventura perché credo ci sia potenziale»