Cagni: «Il Milan di Pioli non è uscito ancora dalla crisi». Le parole del mister sul momento no dei rossoneri

Nel programma Maracanà di TMW Radio, il mister Gigi Cagni ha voluto dire due parole sul Milan di Pioli.

Di seguito la sua analisi: «Il Milan di Pioli non è uscito ancora dalla crisi, ha avuto una situazione nera, che è capitata anche a me. A volte pensi che siano i giocatori che ti tirino fuori, ma da soli non ce la fanno. E allora devi fare qualcosa di diverso. E lui ci sta riuscendo, perché ha preso la strada giusta, prima di tutto quella di non prendere gol. Ha cambiato qualcosina e ora deve vedere se il colpo è stato giusto».