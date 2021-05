Cagliari, niente pause per Semplici: subito al lavoro per la sfida con il Milan

Riprendono gli allenamenti ad Asseminello, neanche un giorno di riposo per il Cagliari dopo la sfida con la Fiorentina

Il Cagliari torna di nuovo in campo ad Asseminello il giorno dopo la gara pareggiata per 0-0 contro la Fiorentina. Nessuna pausa dunque per i rossoblù che preparano già da oggi la sfida in programma domenica prossima a San Siro contro il Milan.

Come riportato da CagliariNews24, la squadra si è ritrovata al mattino e a breve terminerà la sessione di allenamento odierna.