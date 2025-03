Cagliari Monza 3-0: Nicola affossa Nesta. Il resoconto del match

Condividi via email

Cagliari Monza 3-0: i sardi affossano i brianzoli allenati dall’ex Milan Alessandro Nesta, sempre più vicino alla retrocessione

Di seguito il tabellino di Cagliari-Monza 3-0, gara giocata alle 12.30 e valida per la 30esima giornata di Serie A. L’ex Milan Nesta sempre più verso la B.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Augello (45′ st Zappa), Adopo, Prati (30′ st Makoumbou), Zortea; Felici (15′ st Luvumbo), Viola (15′ st Gaetano); Piccoli (30′ st Pavoletti). All.: Nicola

Monza (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Pereira; Kyriakopoulos (29′ st Vignato); Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli (15′ st Ciurria), Birindelli (15′ st Caprari); Keita Baldé (29′ st Ganvoula), Dany Mota (37′ st Petagna). All.: Nesta

Arbitro: Forneau

Marcatori: 5′ st Viola (C), 28′ st Gaetano (C), 45’+1′ st Luvumbo (C)

Ammoniti: Luperto (C), Izzo (M), Keita Baldé (M), Piccoli (C)