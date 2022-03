L’Unipol Domus, casa del Cagliari, si accende per la sfida di sabato prossimo contro il Milan: si va vicini al sold out

Archiviata la pessima prestazione di ieri contro lo Spezia che ha visto i liguri aggiudicarsi lo scontro salvezza, ora il Cagliari mette la testa in direzione Milan.

I sostenitori rossoblù non vogliono far mancare il proprio supporto in un match difficile come quello di sabato prossimo tanto che mancherebbero solo 1.000 biglietti circa e poi sarà sold out all’Unipol Domus.