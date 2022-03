Cagliari pronto a dare tutto col Milan: ipotesi ritiro anticipato per la squadra di Walter Mazzarri

Il tecnico Walter Mazzarri, come ha già precedentemente dimostrato, non si vuole concentrare solo ed esclusivamente sull’aspetto fisico della sua squadra ma anche su quello psicologico.

Proprio per questo motivo – come si legge stamani sulle pagine de L’Unione Sarda – non si escluderebbe l’ipotesi di un ritiro anticipato del Cagliari già a partire dalla giornata di domani in vista del match col Milan.