Cagliari Milan, sarà Pioli contro Ranieri: la storia e i precedenti. Si sfideranno i «migliori nemici» per l’ottava volta in carriera

Era il 1993 quando Claudio Ranieri arrivò sulla panchina della Fiorentina, dove in difesa giocava un certo Stefano Pioli. I due insieme hanno riportato la Viola in Serie A e l’anno successivo, con l’arrivo di Rui Costa, hanno trascinato la squadra al decimo posto. Ora si affronteranno da avversari, in panchina.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, i precedenti sorridono a Pioli e al Milan. Tre vittorie per il tecnico di Parma, quattro pareggi e zero vittorie per Ranieri. Quale sarà l’esito dell’ottavo incontro? Alle 20:30 circa si avrà l’esito.