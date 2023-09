Cagliari Milan, il mercato sorride: il peso dei neoacquisti sulla vittoria. Segnano due arrivi estivi e Loftus Cheek è sempre più importante

Il Milan a Cagliari vince 3-1 e lo fa con le seconde linee. Non solo: la vittoria è firmata soprattutto dai nuovi acquisti. Il mercato sorride al Milan. La rete del 2-1 è di Noah Okafor, che dimostra a Pioli e ai compagni di essere una valida alternativa a Giroud, che tutte le partite non le può giocare. Così come fondamentale è Ruben Loftus Cheek, autore del 3-1.

Il Milan ha cominciato con sei acquisti del mercato estivo: Sportiello, Loftus Cheek, Reijnders, Chukwueze, Okafor e Pulisic. Sono diventati otto con l’ingresso di Musah e Luka Romero. Il focus però si sposta su un giocatore in particolare, nell’analisi de La Gazzetta dello Sport: Loftus Cheek.

È forse il più importante acquisto per la squadra di Pioli: fisico e tecnica non si discutono. Qualora migliorasse la sua presenza negli ultimi 16 metri e la fase difensiva, cambierebbe ancora musica. Sabato il Milan affronta la Lazio di Sarri: sarà sfida traex Chelsea.