Cagliari Milan, Loftus Cheek è l’MVP per i tifosi – FOTO. Premiato il centrocampista inglese, autore del terzo gol

In Cagliari Milan, c’è un solo MVP per i tifosi rossoneri. Si tratta di Ruben Loftus Cheek, autore del primo gol in Serie A e con la maglia rossonera in gare ufficiali.

Ecco il post social del club rossonero.