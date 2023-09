Cagliari Milan, turno di riposo per Leao? Lo scenario. Nel turnover studiato da Pioli, ancora qualche dubbio sul portoghese

Leao sì o Leao no? Questo il dubbio di Stefano Pioli per Cagliari Milan, che studia qualche cambio in vista del turno infrasettimanale.

Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, Leao dovrebbe partire dalla panchina e al suo posto giocare Pulisic. Secondo La Gazzetta dello Sport, invece, il portoghese potrebbe partire titolare anche a Cagliari.