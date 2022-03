Cagliari Milan: fuori dai convocati Castillejo e Lazetic

Non ci saranno Samu Castillejo e Marko Lazetic nella trasferta del Milan contro il Cagliari. Lo riporta il Corriere dello Sport

Stefano Pioli ha deciso di non convocare Samu Castillejo e Marko Lazetic per il match di questa sera del Milan contro il Cagliari, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Due assenze accompagnate però da motivi diversi.

L’esterno spagnolo non rientra più nel progetto tecnico rossonero ed è di fatto un separato in casa. Il giovane attaccante serbo è invece in ritardo di condizione, oltre che molto acerbo. Difficile che gli venga concesso spazio in un finale di stagione così delicato.