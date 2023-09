Cagliari Milan, gioie e dolori per Adli: i voti dei quotidiani. Bene in regia e in fase di impostazione, ma c’è l’errore sull’1-0

Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi per Yacine Adli dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari:

La Gazzetta dello Sport: 7 – Gli scappa Luvumbo, ma premiato un debuttante stagionale che guida il Milan in un ruolo non suo. Reagisce all’errore e partecipa ai due gol.

Corriere dello Sport: 6 – Peccato per l’errore difensivo che porta al gol del Cagliari: per il resto la sua regia non è male.

Tuttosport: 6 – La prova da vice Krunic è buona, macchia la prestazione l’errore da cui nasce l’1-0