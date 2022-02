Calabria a Milan Tv: «Siamo un bel gruppo, vogliamo vincere sempre»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Calabria ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Milan Tv, ecco le parole del terzino rossonero:

DIFESA – «Siamo una bella difesa, un gruppo solido che lavoriamo per non subire gol, un lavoro di tutti non solo della difesa»

CLASSIFICA – «Bisogna crederci, non solo solo parole, siamo giovani ma ambiziosi, volgiamo sempre vincere. Ci sono anche partite più difficili, ma è una cosa che abbiamo dentro quindi ci credavamo»

MEZZI FALLI – «Oggi si poteva fischiare un po meno, non è il mio ruolo giudicare questo, ma sicuramente la gara perde ritmo in alcune zone di campo si può fischiare di meno, poi tanto c’è il Var che può aiutare. A parte questo l’arbitro oggi ha arbitrato bene».