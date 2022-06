Buffon torna su Calciopoli «Punita solo la Juve ma gli altri hanno fatto le stesse cose»

Gigi Buffon, portiere del Parma ed ex Juve, è tornato a parlare dello scandalo di Calciopioli del 2006: le sue parole

Gianluigi Buffon ha rilasciato una lunga intervista a France Football.

«Perché la Juventus è coinvolta in tanti scandali? Ha sempre una spada di Damocle sopra la testa. Tra i suoi sostenitori e i suoi avversari, è al centro dell’attenzione in tutta Italia. Quello che succede alla Juve fa sempre rumore. È stata accusata di molte cose, è stata spesso punita, e più o meno per cose che anche altri club hanno commesso. E lo dico senza mettermi a difendere la Vecchia Signora. Quando questo accade alla Juventus, tutti gli altri si proteggono dietro di lei perché sanno che è lei che scatena il clamore più forte».