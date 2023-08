Buffon si ritira: l’annuncio social dell’ex portiere della Nazionale

Ora è ufficiale: Gigi Buffon, sui propri canali social, ha annunciato l’addio al calcio giocato. Questo l’emozionante video pubblicato dalla leggenda della Juventus e della Nazionale italiana.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023