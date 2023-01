Bucciantini: «Pioli non ha quasi mai sbagliato una scelta, come nel caso di Kalulu». Le parole del giornalista sul tecnico rossonero

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato del Milan alla vigilia del derby di Supercoppa con l’Inter.

LE PAROLE – «Il Milan ha una squadra titolare e ha perso un po’ di inclusività rispetto allo scorso anno, dove, almeno a centrocampo, era più facile ruotare e risparmiare energie, tenere fisicamente la squadra in partita per tutto il match. Però è una squadra stampata. È un po’ strano pensare che su quel lato giochi Kjaer visto che c’è Lautaro con la sua velocità, Pioli però ha avuto sempre un’ottima sensazione dell’organico, non ha quasi mai sbagliato una scelta. Le più strane si sono rivelate le più azzeccate, come quando ha puntato su Kalulu. Comunque è una squadra stampata»