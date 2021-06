Bucciantini: «Donnarumma ha aiutato il Milan ma non cambierà il calcio»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha così parlato della decisione di Donnarumma di lasciare il Milan:

«Sono anni che Donnarumma gioca con un alone intorno, cioè quello che prima o poi avrebbe lasciato il Milan, perciò non avrà problemi a disputare l’Europeo con la Nazionale pur non sapendo in quale club giocherà nella prossima stagione. Donnarumma ha aiutato il Milan a volare quando stavano bene e lo ha tenuto a galla quando stavano meno bene, ma nemmeno lui sarà l’uomo nuovo del calcio che aiuti a salvare questo mondo».