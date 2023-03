Bucciantini esagera: «Kvaratskhelia meglio di Kakà»

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha paragonato Kvaratskhelia a Kakà ammettendo di preferire il georgiano

Ospite a Sky, Marco Bucciantini ha paragonato Kvaratskhelia a Kakà. Le sue dichiarazioni:

«Lo posso paragonare solo a Kakà del Milan ma io lo preferisco al brasiliano. Kvara giocava in Georgia e non in Brasile, dove il talento cresce sugli alberi. Lo preferisco a Kakà nonostante l’ex Milan sia di un altro livello. Questo giocava in Georgia, nella Dinamo Batumi, dopo essere scappato dalla Russia per via della guerra».