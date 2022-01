Bruscolotti: «Insigne? Stravolto il senso di appartenenza alla maglia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex capitano del Napoli Bruscolotti ha parlato dell’addio di Insigne, che a giugno andrà al Toronto

Beppe Bruscolotti, storico ex capitano del Napoli, in una intervista a Il Mattino ha parlato dell’addio ai colori azzurri di Lorenzo Insigne che a giugno si trasferirà al Toronto.

MAGLIA – «Non mi ha sorpreso niente in questa vicenda. Tutto normale se contestualizzato nel calcio di oggi. Il senso di attaccamento alla maglia è stato stravolto. Non è scritto da nessuna parte che un calciatore debba vestire in eterno la maglia della propria città, né tanto meno che una società sia obbligata a tenerlo per tutta la carriera».

CORAGGIO – «Bisogna avere un carisma e una personalità talmente forti da poter sopportare i prossimi cinque mesi, onestamente non so se Lorenzo ne sia capace, spero fortemente di essere smentito altrimenti il cammino da qui a maggio sarà una tortura».