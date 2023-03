Bruno Astori, fratello di Davide: «Pioli ci è stato molto vicino in questi anni». Il ricordo del fratello scomparso il 4 marzo di cinque anni fa e il rapporto con l’ex tecnico della Viola

Intervistato dal Corriere dello Sport, Bruno Astori ha parlato nel quinto anniversario della morte di suo fratello Davide Astori, con il ritorno allo stadio Franchi di Stefano Pioli.

Ecco le sue parole: «Molti sostengono che rivivere quel 4 marzo 2018 voglia dire farsi del male. In realtà, quando ripenso a quella batosta, ho come la sensazione che, parlandone, incorra quasi nell’effetto opposto. Io riesco a rivivere Davide nelle persone in cui lui ha lasciato qualcosa. In questi anni Stefano ci è stato molto vicino. Ci siamo tenuti in costante rapporto perché lo reputo una persona con valori del tutto coerenti con quelli di Davide. Queste coincidenze mi fanno pensare che mio fratello ci stia dando una mano a portare avanti ciò che ha lasciato».