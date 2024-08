Broja Milan, scenario CLAMOROSO per l’albanese: ecco la TRATTATIVA LAST MINUTE

L’ex obiettivo di mercato del Milan Armando Broja avrebbe una nuova pretendente in queste ultime ore di trattative

Il Benfica sta cercando di portare Armando Broja in Portogallo. Secondo le ultime notizie rilasciate da Pedro Almeida, il club portoghese starebbe lavorando per ottenere il giocatore, sondato in passato anche dal Milan, in prestito dal Chelsea.

Broja, attaccante albanese classe 2001, ha trascorso parte della scorsa stagione in prestito al Fulham, dove ha mostrato buone qualità.