Broja Milan: la Juventus non molla l’attaccante, sta pensando a questa mossa per strapparlo ai rossoneri. Ecco i dettagli

È Armando Broja uno dei nomi nella lista della Juve per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, visto che Milik è considerato un giocatore in esubero e quindi in uscita in questo mercato estivo. A riferirlo è Tuttosport.

La formula a cui sta pensando la Juve per prendere l’attaccante del Chelsea sarebbe quella del prestito. Su Broja c’è la concorrenza anche del Milan.