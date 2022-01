ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan sta pensando di riscattare Pellegri per poi girarlo al Torino, un’operazione che potrebbe creare un asse preferenziale per Bremer

Asse preferenziale. Gianluca di Marzio, interventuto a Calciomercato l’originale su Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Milan, con un focus sulle trattative con in Torino:

«Il Milan starebbe valutando la possibilità di riscattare subito Pietro Pellegri dal Monaco, per poi girarlo in prestito al Torino. I rapporti tra le società sono ottime e questo chissà potrebbe anche creare una corsia preferenziale per Bremer per giugno. Su di lui c’è anche l’Inter»